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Deniz Seki'nin bornoz pozuna tepki yağdı!

Deniz Seki'den göğüs dekolteli bornoz pozu! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki, makyaj aynasının önünde bornozuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda Instagram kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Cenk Eren de Seki'nin iddialı paylaşımına kayıtsız kalamayarak "Ne yapıyorsunuz Deniz hanım?" yorumunda bulundu. Bir takipçisi ise dekoltesiyle dikkat çeken Seki için "Kendini ispatlama çabasından vazgeç" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 12.12.2021 - 10:28 Güncelleme: 12.12.2021 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Deniz Seki'nin bornoz pozuna tepki yağdı!
Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz Seki, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü şarkıcı, makyaj aynasının önünde bornozuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Göğüs dekoltesiyle gündem olan şarkıcının paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. Cenk Eren de Seki'nin iddialı paylaşımına kayıtsız kalamayarak 'Ne yapıyorsunuz Deniz hanım?' yorumunda bulundu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Kimi sosyal medya kullanıcısı Seki'nin paylaşımını beğeni yağmuruna tutarken kimisi şarkıcıya 'Gereksiz bir paylaşım olmuş', 'Ne olur toplan, kendine gel. Hep ispatlama çabasından vazgeç, eski Deniz Seki ol' yorumlarında bulundu.



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