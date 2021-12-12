Burcu Esmersoy yeni sevgilisiyle!

Burcu Esmersoy, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Toplantıdan çıktığını belirten ünlü sunucu, yeni bir mücevher markası ile anlaşması yaptığını söyledi.Düz bir takım elbise giyen 45 yaşındaki güzel, “Günlük koşuşturma içinde böyle rahat oluyor. Ayakkabılarımı genellikle düz tercih ediyorum. Topuklu fazla kullanmıyorum” dedi.'ÜLKE VE YER HİÇ DEĞİŞMİYOR'Yeni yıl planlarından bahseden Esmersoy, her yıl olduğu gibi 2022'ye de yurt dışında gireceğini söyledi. Yeni yıla yurt dışında girmeyi totem haline getirdiğini ifade eden sunucu, şöyle konuştu:'Böyle bir geleneğimiz oldu. Allah izin verdiği sürece yılbaşına yurt dışında gireceğim. Orada arkadaş grubumuz var. Türkiye'ye çok fazla gelemiyorlar. Onları da görüyoruz, iyi geçiyor. Ülke ve yer hiç değişmiyor. New York ya da Miami'ye gidiyoruz. Sekiz senedir böyle sürüyor.''ŞAHİNLER YANAKLARIMI YALADI'Kısa süre önce iş için gittiği Dubai'den dönen Esmersoy, güzel bir tecrübe yaşadığını dile getirerek, 'Şahinler yanaklarımı yaladı. Bir daha bunu ne zaman yaşarım ki? Çok güzel bir tecrübeydi' ifadelerini kullandı.'ERKEK ARKADAŞIM, SEVGİLİM'Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen Burcu Esmersoy, yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu itiraf etti. Beyefendinin ismini açıklamayan ünlü sunucu, “Erkek arkadaşım, sevgilim olur” dedi.'İLİŞKİMİZ UZUN SÜREDİR VAR'İş insanı Berk Suyabatmaz ile 15 aylık evliliği Eylül 2019'da sona eren Burcu Esmersoy ve yeni sevgilisi, flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşamıştı.Gazetecilerin 'Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?' sorusuna Esmersoy, 'Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var' karşılığını vermişti.Ünlü sunucu, 'Uzun zamandır hayatınızda kimse yok. Sevgilinizi tanıyalım. Beyefendinin ismi nedir?' şeklindeki soruyu ise 'Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz. Beyefendiyi sormayın. Tanımaya gerek yok' şeklinde cevaplamıştı.Keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Burcu Esmersoy'un aracını sevgilisinin kullanması, şoförün ise arka koltukta oturması dikkatlerden kaçmamıştı.