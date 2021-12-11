Zehra Güneş de o akıma uydu...

Cristiano Ronaldo'ya olan hayranlığı ile bilinen ve spor hayatında onu örnek aldığını açıklaması ile adından söz ettiren Zehra Güneş sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor.Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile akıma uydu.Güneş, Twitter'da son zamanlarda moda olan 'sıfatü'l eşgal" akımına uydu ve 'Bravo' dediği bir videoyu "3 puanla evimize dönerken benim sıfat-u eşgal" notuyla takipçileri ile paylaştı.İşte Zehra Güneş'in güldüren o paylaşımı;