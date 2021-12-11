Ünlü çift tek celsede boşandı!

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada davacı Bora Gencer ile davalı Hülya Gencer hazır bulundu. Hülya Gencer ile 2008 yılında evlendiklerini belirten Bora Gencer, ortak çocuklarının velayetinin davalı annede kalabileceğini söyledi. Mahkeme, davacı ve davalının ortak çocuklarının velayetinin annede kalmasına, çocuğun okul masraflarının baba tarafından karşılanmasına ve Bora Gencer’in, çocuğu için üç bin TL iştirak nafakası ödemesine karar verdi.Sarıyer Çayırbaşı’ndaki çatı nitelikli piyesli mesken için davacı Hülya Gencer adına 400 bin bedelli bankadan konut kredisinin borçlarının davacı Bora Gencer tarafından ödenmesine hükmeden mahkeme, söz konusu taşınmazda davalı Hülya Gencer’in çocuğuyla birlikte oturmaya devam edeceğini belirtti.