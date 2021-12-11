Şebnem Çapa'dan nostaljik paylaşım

Sosyal medyada yaptığı renkli paylaşımlarla dikkat çeken Şebnem Çapa tbt gününü boş geçmedi.'40,5 SENE'Nikahından bir fotoğraf karesini paylaşan sosyetik isim altına, '40,5 senelik... 24 Haziran 1981! Hayat andan ibarettir' notunu düştü.Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu. Celal Çapa ve Şebnem Çapa 24 Haziran 1981'de nikah masasına oturdu. Çiftin birlikteliğinden Emre ve Ceylan adında iki çocuğu var.