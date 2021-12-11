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Kobal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanırken, Kobal'dan yeni paylaşım geldi.

Ekleme: 11.12.2021 - 18:40 Güncelleme: 11.12.2021 - 18:43 / Editör: Ozge Selin
Kobal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Son olarak 2017 yılında 'Yüz Yüze' adlı dizide rol alan Sinem Kobal, şimdilerde 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını sunan Kenan İmirzalıoğlu 2016'da hayatını birleştirmişti.

Ekim 2020'de kızları Lalin'in dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncular, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Dört aylık hamile olan Sinem Kobal, son halini Instagram hesabından "Pişşt" notuyla yayınladı.

Fit haliyle dikkat çeken 34 yaşındaki oyuncuya takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.



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