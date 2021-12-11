  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!

Burcu Esmersoy, önceki akşam yeni sevgilisiyle Etiler'de ilk kez görüntülendi. "Beyefendiyi sormayın" diyen Burcu Esmersoy, şöyle devam etti: "İlişkimiz uzun zamandır var. Ama sonunda yakalandık!"

Ekleme: 11.12.2021 - 15:36 Güncelleme: 11.12.2021 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıl aradan sonra aşk orucunu bozdu. Ünlü sunucu, önceki akşam yeni sevgilisiyle beraber Etiler'de bir mekandan çıkarken ilk kez görüntülendi.

İş insanı Berk Suyabatmaz ile 15 aylık evliliği Eylül 2019'da sona eren Burcu Esmersoy yeni bir aşka yelken açtı. Etiler'de objektiflere yakalanan sevgililer, flaşların patlamasıyla ne yapacağını bilemedi.

"İLİŞKİMİZ UZUN SÜREDİR VAR"
Gazetecilerin "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna Esmersoy, "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını verdi.

Ünlü sunucu, "Uzun zamandır hayatınızda kimse yok. Sevgilinizi tanıyalım. Beyefendinin ismi nedir?" şeklindeki soruya ise kaçamak bir cevap vermeyi tercih etti.

"DEMEK Kİ İYİ İDARE ETMİŞİZ"
Sevgilisinin ismini açıklamayan 45 yaşındaki güzel, "Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz. Beyefendiyi sormayın. Tanımaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

MHP'li Lideri Devlet Bahçeli bu sözlerle duyurdu! Tarihi bir adım attık
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile önemli buluşma
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Tam 1 milyon! Bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam...
CHP’li Zeydan Karalar ilçe belediye başkanı olduğu zaman yolu sattı! Halkın çilesi başladı...
Başkan Erdoğan'dan Teşkilat Akademisi'ne video mesaj: 'Bu hikayenin kahramanları sizlersiniz'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim ve yeni anayasa açıklaması
Tahir Güven cinayetinde son dakika gelişmesi: 26 kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj! Dezenformasyon milli güvenlik sorunu haline gelmiştir
PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
İBB'nin İSTAÇ Genel Müdürü firarda çıktı
Asgari ücrette 'kırmızı çizgi': İşte 2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar!
Interpol’e FETÖ kıskacı: İşte Genel Kurul'daki diplomasi trafiği
Rusya'dan 'kışkırtılıyoruz' vurgusu: Batı ile ilişkiler kritik noktaya geldi
Bakan Akar duyurdu! 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Almanlardan Selahattin Demirtaş'a 'İnsan Hakları' ödülü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı! 'Tazminat hakkı' geliyor... .
Türkiye için heyecanlandıran gelişme! Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
İzmir'de bazı iş yerlerini su bastı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini iptali ile ilgili flaş HDP detayı!
Milyonları ilgilendiriyor! Karar Resmi Gazete'de! Artık SGK tarafından karşılanacak .
Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü....

Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü....

Meteoroloji'den 13 şehir için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den 13 şehir için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı

İngiltere'de 'Omicron' etkisi!

İngiltere'de 'Omicron' etkisi!

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi