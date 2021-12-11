Azra Akın'dan tartışma yaratan açıklama!

Oğlu Demir'in bu yıl yuvaya başladığını ve yeni nesil güzellik tekniklerini öğrenmek için açılışa katıldığını söyleyen Azra Akın şöyle konuştu; "Oğlum Demir yuvaya yeni başladı; alışma dönemi var, ben de yanında oluyorum. Öğlen uykusu başlayınca ben de buraya geldim.""O yüzden buraya gelmek bana da iyi geldi. Burada en son teknoloji cihazlar var, onları denemedim ama şimdi keşfetmeye geldim. Benim de güzellik rutinim genelde yeterince uyku, huzur, sağlıklı beslenme gibi. Gayet doğal arada bir maske yapıyorum"."ESTETİĞİ KARŞI DEĞİLİM"Estetiğe karşı olmadığını ancak herkesin son dönemde birbirine benzediğini gözlemlediğini anlatan Akın sözlerine şöyle devam etti; "Ben doğallığı seviyorum herkes de eşsiz. Bir insan mutlu oluyorsa yapsın. Abartılınca da insanın aklına soru işareti geliyor.""Ben herkesi eşsiz seviyorum küçük dokunuşları severim. Hiç karşı değilim, herkes aynı olmasın lütfen. Çünkü bence zenginlik çeşitlilik değil mi? Bir özelliğin olduğunda o daha ilgi çekici daha güzel geliyor. Ben yapı olarak herkeste bir güzellik bulurum farklı taraflarımız olsun isterim."Akın "Siz zamanı gelince estetik düşür müsünüz?" sorusu üzerine ise, "Estetik sayılmayan bazı küçük uygulamalar var, bir sanatçı ve oyuncuyum. Benim için yüzümle ifade etmek çok önemli. Kırışıklarımı da seviyorum ve onları hakettiğimi düşünüyorum. Arada doğal dokunuşları olabilir, bazı şeyleri önlemek için. Kendimle kendimi severek yaşlanmak isterim" şeklinde konuştu.Azra Akın ayrıca sosyal medyanın kadınlardan sonra erkekler üzerinde de baskı oluşturduğunu ifade edip "Kadınlarda hep baskı vardı. Sosyal medyadan önce de vardı bence. Erkeklerin de başka baskıları var. Aslında onlardan kurtulsak çok daha rahat olacağız" dedi.