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Ünlü oyuncu Mine Tugay’ı sosyal medyadan taciz etmişti… Mahkeme kararını verdi!

Ünlü oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan hakaret eden sanık hakkındaki son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Mine Tugay'a sosyal medya üzerinden hakaret ve taciz içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle yargılanan sanık, "cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ünlü oyuncu Mine Tugay’ı sosyal medyadan taciz etmişti… Mahkeme kararını verdi!
Ekleme: 10.12.2021 - 14:27 Güncelleme: 10.12.2021 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Mine Tugay’ı sosyal medyadan taciz etmişti… Mahkeme kararını verdi!
Ünlü oyuncu Mine Tugay'a sosyal medya üzerinden hakaret ve taciz içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle yargılanan sanık, 'cinsel taciz' suçundan 5 bin 400 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medya üzerinden hakaret, küfür ve taciz içerikli mesajlar gönderen Yusuf Bozkurt'un(23) 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Yusuf Bozkurt katılırken, müşteki Mine Tugay'ın avukatı Elif Özpağda salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Özpağda, 'Sanığın tanımasa dahi müvekkilime hakaret ve taciz içeren mesajlar attığı açıktır' diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Esas hakkındaki mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın müşteki Mine Tugay'a yönelik eyleminden dolayı 'cinsel taciz' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık, mesajın gönderildiği hesabın kendisine ait olduğunu ancak hesabının çalındığını öne sürerek suçlamayı kabul etmedi.

'CİNSEL TACİZ' SUÇUNDAN PARA CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yusuf Bozkurt hakkında 'hakaret' suçundan dava açılmışsa da sanığın eyleminin 'elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek sanığı 5 bin 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Oyuncu Mine Tugay, 1 Kasım 2019 tarihinde 'Instagram' isimli sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden hakaret, küfür ve taciz içerikli mesajlar gönderen Yusuf Bozkurt isimli kişiden şikayetçi olmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bozkurt hakkında, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.


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