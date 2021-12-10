Pelin Öztekin'den duygulandıran açıklama!

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. İş toplantısından çıktığını ifade eden 34 yaşındaki Öztekin, kişisel bakımlarını yaptırmak için güzellik merkezine gideceğini söyledi.Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 47. Altın Kelebek ödül törenine katılan oyuncu, o gece duygusal anlar yaşadığını belirtti. Mart ayında kaybettiği babası Rasim Öztekin'in barkovizyona yansıyan görüntülerini görünce gözyaşlarına hakim olamadığını söyleyen Öztekin, şu ifadeleri kullandı:'BÜTÜN EKİP YUKARIDALAR''Huzurlu olduğunu ve sevdiği arkadaşlarıyla mutlu bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bütün ekip yukarıdalar aslında, biz burada mutsuzuz. Zamanımı bekliyorum. Eskiden de o görüntüler akıp giderken duygulanırdım ama kendi babanızı görünce daha kötü oluyorsunuz...'Ağlayarak salonu terk ettiğini söyleyen Öztekin, sözlerine şöyle devam etti; 'Salonda inanılmaz bir alkış oldu babam ve Ferhan (Şensoy) abi için. Kötü oldum. 7 ayı geçti, herkes babamı o kadar çok seviyor ki kendi babası ve ailesinden biri yerine koymuş...''Her gören 'hatırlatmak gibi olmasın ama başınız sağ olsun' dediğinde siz yeni aynı acıyı yaşıyorsunuz. Ne kadar çok sevildiğini görüp gururla acı yaşıyorsunuz. Atlatması birazcık daha zor oluyor. Bu gerçekle 34 yaşında yüzleştim.'BABASINI ANDIÖte yandan Pelin Öztekin, geçtiğimiz ay Rasim Öztekin'i yıllar önce çekilmiş bir videoyla anmıştı. Öztekin paylaşımına, şu notu düşmüştü; 'Bazı mesajlar var hala dönüp bakamadığım, okuyup, cevap veremediğim ama yine de silemediğim...''Bugün, tam şu an o mesajlardan biriyle istemsizce bakıştık. Nedensizce mesaja bastım ve karşıma bu video çıktı. Ferruh abi çekmiş, sanırım 4 veya 5 yaşımdayım. Bazı hatıralar vardır gelip kalbinize oturur ya, oturdu!''KEŞKE HEP ÇOCUK KALSAM''Annemin güzelliği ve babamdan aldığım belki de ilk oyunculuk dersim. Videodan çıkamıyorum, “Keşke hep çocuk kalsak” lafını hiç bu kadar derinimde hissetmemiştim. Çok özledim be çok!'