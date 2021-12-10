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Mine Tugay'ı taciz eden sanığa para cezası

Oyuncu Mine Tugay’a hakaret ve taciz içeren mesajlar atan sanığa para cezası verildi.

Ekleme: 10.12.2021 - 20:27 Güncelleme: 10.12.2021 - 20:28 / Editör: Ozge Selin
Mine Tugay'ı taciz eden sanığa para cezası
Oyuncu Mine Tugay’a sosyal medya üzerinden hakaret, küfür ve taciz içerikli mesajlar gönderen Yusuf Bozkurt’un (23) “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Yusuf Bozkurt katılırken, müşteki Mine Tugay’ın avukatı Elif Özpağda salonda hazır bulundu.

"TACİZ İÇEREN MESAJLAR ATTI"

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Özpağda, “Sanığın tanımasa dahi müvekkilime hakaret ve taciz içeren mesajlar attığı açıktır” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın müşteki Mine Tugay’a yönelik eyleminden dolayı ‘cinsel taciz’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

5 BİN 400 LİRA CEZA

Son sözü sorulan sanık, mesajın gönderildiği hesabın kendisine ait olduğunu ancak hesabının çalındığını öne sürerek suçlamayı kabul etmedi. ‘Cinsel taciz’ suçundan para cezası Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yusuf Bozkurt hakkında ‘hakaret’ suçundan dava açılmışsa da sanığın eyleminin ‘elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz’ suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek sanığı 5 bin 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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