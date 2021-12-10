Havva Öztel kızına özendi!

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar adından söz ettirmeyi başarıyor. Instagram'da 100 bini aşkın takipçisi olan Öztel, paylaşımlarıyla mest ediyor. Havva Öztel son olarak imaj değişikliğine gitti. Küçük kızı Ayça Tilki'ye özenen Havva Öztel'in, yeni imajı büyük ilgi gördü.

42 yaşında olan Havva Öztel, genç kızlara taş çıkartan paylaşımları ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.Aslen Trabzonlu olan Havva Öztel, Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısıydı.Kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu. Havva Öztel, kızının destiğiyle spor markası da kurdu. Kızının popüler olma sürecinde kendisi de ününe ün katan Havva Öztel, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafında yeni saçlarıyla çok beğenildi.Genç yaşta sahnelere çıkmaya başlayan ve son dönemde Türkiye'yi bir süreliğine terk eden Aleyna Tilki'nin annesi saçlarının arasına mavi renk attı.Kalamış'ta verdiği pozu paylaşan Aleyna Tilki'nin annesine hayranları "Mavi çok yakışmış", "Sana her şey yakışır" yorumlarında bulundu.