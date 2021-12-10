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Eski sevgilisinden ortalığı karıştıracak sözler

Özcan Deniz'in eski sevgilisi Buse Narcı'nın açıklamaları magazin dünyasına bomba gibi düştü. Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla ün kazanan oyuncu Buse Narcı, geçen akşam 'Bayram Şekeri' filminin galasına katıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Narcı, eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan'a şiddet gösterdiği iddialarıyla adından söz ettiren eski sevgili Özcan Deniz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buse Narcı'nın sözleri gündeme oturdu. İşte Buse Narcı'nın Özcan Deniz ile ilgili çok konuşulacak ifadeler…

Ekleme: 10.12.2021 - 18:23 Güncelleme: 10.12.2021 - 18:26 / Editör: Ozge Selin
Eski sevgilisinden ortalığı karıştıracak sözler
2017 yılında Özcan Deniz ile birliktelik yaşayan oyuncu Buse Narcı, geçen akşam Mecidiyeköy'de yapılan 'Bayram Şekeri' isimli filmin galasına yeni erkek arkadaşı ile katıldı..

ESKİ SEVGİLİSİ HAKKINDA ŞOKE EDEN SÖZLER

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Narcı, son dönemde boşandığı eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde olan eski sevgilisi Özcan Deniz hakkında konuştu.

"SİNİRLENDİĞİNİ ASLA GÖRMEDİM"

Oyuncu, "Ben hiç bir zaman Özcan Deniz'den şiddet görmedim. Aksine daha önce beraber olduğum erkek arkadaşlarımdan daha iyi davrandı. Hiçbir zaman sesinin yükseldiğini, bağırdığını, sinirlendiğini asla görmedim. Bırakın beni, arkadaşlarına dahi yüksek sesle bağırarak seslenmeyen bir insandı" dedi.

"BUNU YAPAN ÖZCAN MI?"

Milliyet'in haberine göre; Narcı, sözlerine; "Onu haberlerde görünce kısa bir süre kendime gelemedim. 'Bunu yapan Özcan mı?' dedim. Asla inanmadım. Özcan bana asla şiddet uygulamadı. Aksine uysal ve mülayimdi" diye devam etti.

"ÖZCAN MUHTEŞEM BİR İNSAN"

28 yaşındaki ünlü isim, sözlerini, "Böyle bir davranışta bulunduğuna hiç inanmadım. İnanmam da çünkü benim yaşadığım Özcan muhteşem bir insan'' ifadeleriyle noktaladı.

Özcan Deniz’e eski sevgilisi Buse Narcı sahip çıktı! Şiddet açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu!

ÖZCAN DENİZ FEYZA AKTAN OLAYI

Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 8 Mart 2018 tarihinde evlenmişti. Bir çocuğu olan çift, anlaşamadıklarını belirterek, boşanmaya karar vermişti. Evliliklerini sonlandıran ikili, çocuklarının velayeti için ise davalık olmuştu. Ardından Aktan, Deniz'den şiddet gördüğü iddiasıyla bir dava daha açmıştı.

Özcan Deniz’e eski sevgilisi Buse Narcı sahip çıktı! Şiddet açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu!

ÖZCAN DENİZ'İN HAPSİ İSTENDİ

Öte yandan Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın son duruşmasında; Deniz ve Aktan'ın kardeşleri tanık olarak dinlenmişti.

"FEYZA ÖZCAN İLE HER TARTIŞTIĞINDA KENDİ KENDİNİ YARALIYORDU"

Eda Aktan, ifadesinde; "Özcan, 'Erkek mi görmek istiyorsun?' diyerek Feyza'yı darp etmeye başladı. 'Bu sigarayı yüzünde söndürürüm' diyerek tehdit etti" derken; Ercan Deniz ise "Feyza Hanım'ın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Özcan Deniz’e eski sevgilisi Buse Narcı sahip çıktı! Şiddet açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu!


BERDAN MARDİNİ ÖZCAN DENİZ BENZERLİĞİ

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin yeni tarzını takipçilerini ikiye böldü. Çoğu kullanıcı Mardini'nin tarzını Özcan Deniz'e benzetti.

Takipçilerinden gelen "Abi dekolte neyin nesi ya!", "Hiç olmamış, "Özcan Deniz sandım" yorumları ise dikkat çekti.



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