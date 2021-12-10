Eski aşkı Özcan Deniz'e destek çıktı!

2017'de Özcan Deniz ile aşk yaşayan oyuncu Buse Narcı, önceki akşam Mecidiyeköy'de düzenlenen 'Bayram Şekeri' adlı filmin galasına yeni sevgilisi ile katıldı.ESKİ AŞKINA DESTEK!Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Narcı, son dönemde boşandığı eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde olan eski sevgilisi Özcan Deniz hakkında konuştu.Oyuncu, 'Ben hiç bir zaman Özcan Deniz'den şiddet görmedim. Aksine daha önce beraber olduğum erkek arkadaşlarımdan daha iyi davrandı. Hiçbir zaman sesinin yükseldiğini, bağırdığını, sinirlendiğini asla görmedim. Bırakın beni, arkadaşlarına dahi yüksek sesle bağırarak seslenmeyen bir insandı' dedi.'BUNU YAPAN ÖZCAN MI?'Narcı, sözlerine; 'Onu haberlerde görünce kısa bir süre kendime gelemedim. 'Bunu yapan Özcan mı?' dedim. Asla inanmadım. Özcan bana asla şiddet uygulamadı. Aksine uysal ve mülayimdi' diye devam etti.'İNANMADIM, İNANMAM DA'28 yaşındaki ünlü isim, sözlerini, 'Böyle bir davranışta bulunduğuna hiç inanmadım. İnanmam da çünkü benim yaşadığım Özcan muhteşem bir insan'' ifadeleriyle noktaladı.NE OLMUŞTU?Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 8 Mart 2018 tarihinde evlenmişti. Bir çocuğu olan çift, anlaşamadıklarını belirterek, boşanmaya karar vermişti. Evliliklerini sonlandıran ikili, çocuklarının velayeti için ise davalık olmuştu. Ardından Aktan, Deniz'den şiddet gördüğü iddiasıyla bir dava daha açmıştı.DAVADA ŞOK İFADELER!Öte yandan Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın son duruşmasında; Deniz ve Aktan'ın kardeşleri tanık olarak dinlenmişti.Eda Aktan, ifadesinde; “Özcan, ‘Erkek mi görmek istiyorsun?' diyerek Feyza'yı darp etmeye başladı. ‘Bu sigarayı yüzünde söndürürüm' diyerek tehdit etti” derken; Ercan Deniz ise “Feyza Hanım'ın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu” ifadelerini kullanmıştı.