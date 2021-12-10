  • USD: 13,74 - 13,77
  • EURO: 15,56 - 15,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eski aşkı Özcan Deniz'e destek çıktı!

Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla adını duyuran oyuncu Buse Narcı, önceki akşam 'Bayram Şekeri' filminin galasına katıldı. Muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen eski sevgilisi hakkında konuştu.

Ekleme: 10.12.2021 - 10:08 Güncelleme: 10.12.2021 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Eski aşkı Özcan Deniz'e destek çıktı!
2017'de Özcan Deniz ile aşk yaşayan oyuncu Buse Narcı, önceki akşam Mecidiyeköy'de düzenlenen 'Bayram Şekeri' adlı filmin galasına yeni sevgilisi ile katıldı.

ESKİ AŞKINA DESTEK!
Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Narcı, son dönemde boşandığı eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde olan eski sevgilisi Özcan Deniz hakkında konuştu.

Oyuncu, 'Ben hiç bir zaman Özcan Deniz'den şiddet görmedim. Aksine daha önce beraber olduğum erkek arkadaşlarımdan daha iyi davrandı. Hiçbir zaman sesinin yükseldiğini, bağırdığını, sinirlendiğini asla görmedim. Bırakın beni, arkadaşlarına dahi yüksek sesle bağırarak seslenmeyen bir insandı' dedi.

'BUNU YAPAN ÖZCAN MI?'
Narcı, sözlerine; 'Onu haberlerde görünce kısa bir süre kendime gelemedim. 'Bunu yapan Özcan mı?' dedim. Asla inanmadım. Özcan bana asla şiddet uygulamadı. Aksine uysal ve mülayimdi' diye devam etti.

'İNANMADIM, İNANMAM DA'
28 yaşındaki ünlü isim, sözlerini, 'Böyle bir davranışta bulunduğuna hiç inanmadım. İnanmam da çünkü benim yaşadığım Özcan muhteşem bir insan'' ifadeleriyle noktaladı.



NE OLMUŞTU?
Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 8 Mart 2018 tarihinde evlenmişti. Bir çocuğu olan çift, anlaşamadıklarını belirterek, boşanmaya karar vermişti. Evliliklerini sonlandıran ikili, çocuklarının velayeti için ise davalık olmuştu. Ardından Aktan, Deniz'den şiddet gördüğü iddiasıyla bir dava daha açmıştı.

DAVADA ŞOK İFADELER!
Öte yandan Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın son duruşmasında; Deniz ve Aktan'ın kardeşleri tanık olarak dinlenmişti.

Eda Aktan, ifadesinde; “Özcan, ‘Erkek mi görmek istiyorsun?' diyerek Feyza'yı darp etmeye başladı. ‘Bu sigarayı yüzünde söndürürüm' diyerek tehdit etti” derken; Ercan Deniz ise “Feyza Hanım'ın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu” ifadelerini kullanmıştı.



İstinaf'tan Canan Kaftancıoğlu'nun Başkan Erdoğan'a 290 bin lira tazminat ödemesi kararı
Kılıçdaroğlu'nun gafına fındığın diyarı Ordu'dan olay gönderme: Peki bundan fındığın haberi var mı?
Başkan Erdoğan: Filistin İslam aleminin tamamının ortak davasıdır
Şiddet uygulayıp tecavüz etmekle suçladığı Zeynel Yıldırım’ı öldüren Gizem Erdoğan: Çıplak fotoğraflarımı internete koymakla tehdit etti
Bakan Karaismailoğlu tarihi açıkladı! Türksat 5B uzaya fırlatılacak
TÜİK açıkladı: Türkiye'de işsizlik geriliyor
Somali'ye ilk Bayraktar TB2 sevkiyatı
Kanada'da bir öğretmen başörtüsü taktığı için işine son verildi
CHP HDP’nin tahrikine sessiz kaldı: 'Kürdistan'a özgürlük' provokasyonu yapan Nusrettin Maçin'i korudu
ABD'de Müslüman öğrencilere ait ibadet odasına giren vandallar dini kitapları yaktı
BM'nin 2 numarasından Başkan Erdoğan'a destek: Dünya 5’ten Büyüktür
Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı! Stokçulukla savaş başlıyor: Cezanın üst sınırı artacak
Şiddet gören kızını korumak istemişti! Baba, canından oldu
Kemal Kılıçdaroğlu fındık üretimi olmayan Şanlıurfa'da konuştu: Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir
CHP Gençlik Kolları'nın resmi sayfasından hatalı paylaşım
Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman ordusu ortaya çıktı!
İYİ Parti'de kadına şiddet skandalı: Ben parti binasında dayak yerken, Akşener 'kadına şiddete farkındalık' maçındaydı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda skandal görüntü
Bakan Murat Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması! İşte proje hakkında son detaylar....
Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar... .
Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü alarm veriyor! Yüzey sularının yüzde 65'i çekildi

Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü alarm veriyor! Yüzey sularının yüzde 65'i çekildi

Bu mezar hem görünüşü hem de hikayesi ile şaşırtıyor: Hüzünlü öyküsünü duyan ziyarete geliyor

Bu mezar hem görünüşü hem de hikayesi ile şaşırtıyor: Hüzünlü öyküsünü duyan ziyarete geliyor

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak uyarısı!

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

Denizcilik tarihi İzmir'de hayat buldu! Tarihte bilinen ilk tekneler birebir yapıldı

Denizcilik tarihi İzmir'de hayat buldu! Tarihte bilinen ilk tekneler birebir yapıldı

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası