Dilan Çiçek Deniz evleniyor!

Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi aldı. "Evet" yanıtını vererek Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan ünlü oyuncu, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" dedi.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz sene yeni bir aşka yelken açtığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Deniz, sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde "Evet" yanıtını verdi.Evlilik teklifi sonrası Arnavutköy'deki bir mekanda kutlama yemeği gerçekleştiren çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı."HALA ŞOKTAYIM!"Evlilik teklifini anlatan Dilan Çiçek Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" şeklinde konuştu."TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL"Basın mensuplarının, "Evlilik tarihi belli mi?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Daha belli değil, hayırlısı... Zaten belli olursa siz öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı."NAZAR DEĞMESİN"Gazetecilerin teklif sonrası çifte nazar boncuğu hediye etmesinin ardından Saevarsson ise Türkçe, "Nazar değmesin..." diyerek, gülümsetti.Dilan Çiçek Deniz'in parmağındaki iri taşlı yüzük ise dikkatlerden kaçmadı. Çift, muhabirlerin sorularını yanıtlamalarının ardından eğlenmek üzere mekana girdi.SÜRPRİZ AŞKDilan Çiçek Deniz (26), yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı Alihan Aloğlu ile ayrılık kararı almıştı. Biten ilişkisinin ardından ünlü oyuncunun, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.