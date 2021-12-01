Ünlü çiftten ayrılık iddialarına cevap!

Ünlü isimler Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, uzun bir süredir devam eden arkadaşlıklarıyla magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında kendilerine yer buluyorlar. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği çiftle ilgili, bir süre önce ayrılıp barıştıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.DÜŞMAN ÇATLATTILARBu iddialara taraflardan yanıt geldi. Çift yaptıkları paylaşımla ayrılık iddialarını yalanlayıp adeta düşman çatlattılar.