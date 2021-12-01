Sevcan Orhan'dan şok Bitcoin çıkışı!

Sevcan Orhan, geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıktı. Orhan, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Sanatçı, “Konser ücretlerinizi kripto para birimleriyle de kabul eder misiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı:'NEDEN OLMASIN'“Neden olmasın? Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Yenilikçi ve öncü fikirler bana her zaman cazip gelmiştir.'VARSIN KRİPTO OLSUN'Tercihim Bitcoin ama Ethereum'a da hayır demem. Helal olsun, alnımızın teri akmış olsun, varsın kripto olsun.”