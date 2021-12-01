Okan Bayülgen ile Youtuber Muhammet Çumanoğlu arasındaki 'Gerizekalı' davasında karar!

Youtuber Muhammet Çumanoğlu, sunucu Kaan Okan Bayülgen hakkında, 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.Çumanoğlu tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, çekmiş olduğu bir ideonun Okan Bayülgen'in programında kullanarak hakaret içerikli yorumlarda bulunduğunuöne sürmüştü. Çumanoğlu, 'Uykusuzlar Kulübü' adlı televizyon programında, videolarıyla, dalga geçilerek hakaret edildiğini bu nedenle Bayülgen'in yargılanmasını talep etti.Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Okan Bayülgen'in ifadesinde de hakaret içerikli 'Geri zekalı' cümlesini kullandığını kabul ederek, söz konusu sözcüğün kişilik haklarını zedeleyecek boyutta olması nedeniyle 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçunu işlediğine kanaat getirerek 2 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. Ünlü sunucu yargılandığı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine yazılı dilekçe sunmuş ve dilekçede söz konusu ifadeyi genel anlamda kullandığını bu nedenle şikayetçiye yönelik bir eyleminin bulunmadığını söylemişti.Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesine gelerek yargılandığı mahkemede hazır bulunan Okan Bayülgen sanık olarak verdiği ifadesinde ilişki konusunda birçok yotuber olduğunu, budurumun tehlikeli bir yol almaya başladığını keza insanlara akıl vermenin tehlikeli ve zararlı olduğunu bu nedenle hiciv niteliğindeki sözlerinin hakaret niteliğinde bulunmadığını dilegetirdi.Okan Bayülgen'in ifadesinin ardından duruşma savcısı açıkladığı mütalaasında söz konusu ifadelerin müştekiye değil genel manada söylendiği bu nedenle ceza verilmesine yerolmadığını belirtti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda suçun yasal unsurlarının oluşmadığını söyleyerek Okan Bayülgen'in beraatına karar verdi.