  • USD: 12,94 - 12,96
  • EURO: 14,68 - 14,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Okan Bayülgen ile Youtuber Muhammet Çumanoğlu arasındaki 'Gerizekalı' davasında karar!

Sunucu Okan Bayülgen, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Youtuber Muhammet Çumanoğlu'nun bir videosunu yayınlayıp "Gerizekalı" dediği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. Bayülgen, insanlara akıl vermenin tehlikeli ve zararlı olması konusunda yorum yaptığını dile getirince mahkeme, dava sonunda konuşmada hakaret kastı olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Okan Bayülgen ile Youtuber Muhammet Çumanoğlu arasındaki 'Gerizekalı' davasında karar!
Ekleme: 1.12.2021 - 11:22 Güncelleme: 1.12.2021 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Okan Bayülgen ile Youtuber Muhammet Çumanoğlu arasındaki 'Gerizekalı' davasında karar!
Youtuber Muhammet Çumanoğlu, sunucu Kaan Okan Bayülgen hakkında, 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
Çumanoğlu tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, çekmiş olduğu bir ideonun Okan Bayülgen'in programında kullanarak hakaret içerikli yorumlarda bulunduğunu
öne sürmüştü. Çumanoğlu, 'Uykusuzlar Kulübü' adlı televizyon programında, videolarıyla, dalga geçilerek hakaret edildiğini bu nedenle Bayülgen'in yargılanmasını talep etti.

2 YIL 4 AY HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Okan Bayülgen'in ifadesinde de hakaret içerikli 'Geri zekalı' cümlesini kullandığını kabul ederek, söz konusu sözcüğün kişilik haklarını zedeleyecek boyutta olması nedeniyle 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçunu işlediğine kanaat getirerek 2 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. Ünlü sunucu yargılandığı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine yazılı dilekçe sunmuş ve dilekçede söz konusu ifadeyi genel anlamda kullandığını bu nedenle şikayetçiye yönelik bir eyleminin bulunmadığını söylemişti.

SÖZLERİM HİCİVDEN ÖTEYE ÇIKMADI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesine gelerek yargılandığı mahkemede hazır bulunan Okan Bayülgen sanık olarak verdiği ifadesinde ilişki konusunda birçok yotuber olduğunu, bu
durumun tehlikeli bir yol almaya başladığını keza insanlara akıl vermenin tehlikeli ve zararlı olduğunu bu nedenle hiciv niteliğindeki sözlerinin hakaret niteliğinde bulunmadığını dile
getirdi.

BERAAT ETTİ

Okan Bayülgen'in ifadesinin ardından duruşma savcısı açıkladığı mütalaasında söz konusu ifadelerin müştekiye değil genel manada söylendiği bu nedenle ceza verilmesine yer
olmadığını belirtti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda suçun yasal unsurlarının oluşmadığını söyleyerek Okan Bayülgen'in beraatına karar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Çukur eylemlerinin planlayıcıları PKK/KCK'lı Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz
Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na adaylık salvosu! 'Bir gün önce dediğiniz bir gün sonra dediğinizi tutmuyor'
Erdoğan'ın önerisi sonrası Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
Bakan Kurum'dan seçim açıklaması: Millet boyunuzun ölçüsünü verir
Bakan Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması
İmamoğlu bu projeye de çöktü! Balat'ta restorasyon karmaşası
CHP’li Seçer’den yine hakaret ‘buranın horozu sen misin’
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun beyaz eşya gıda cami ve taziye evi sözü verdiği Esenyamaç Köyü Muhtarı Korkmaz: Çöp bile göndermedi sallayıp duruyorlar
İstanbullu bunu da gördü! İETT şoförü ambulans sürücüsünü tekme tokat dövdü!
BDDK'dan faizsiz bankacılık için flaş düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye Gaziantep'teki cani babaya öfke kustu! İfadesi kan dondurdu
Samuray kılıçlı katliamın ardından şimdi de pompalı tüfekli vahşet! Tuzla'da bir şahıs yoldan geçenlere ateş açtı!
Meclis'te vekiller arasında Tahir Elçi cinayeti kavgası
Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz ile Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal tek kişilik odalarda
Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılacak
İslam düşmanı Eric Zemmour yine saçmaladı! Müslümanları asimile olmaya çağırdı
İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı!
Avrupa'nın en güçlü büyümesi: Yıl sonunda çift hane kesinleşti!
Twitter’dan kişisel verilerle ilgili önemli adım!

Twitter’dan kişisel verilerle ilgili önemli adım!

BioNTech kurucusu Uğur Şahin'den flaş Omicron açıklaması

BioNTech kurucusu Uğur Şahin'den flaş Omicron açıklaması

Şimdi de düdük satmaya başladı! Elon Musk'tan 680 liralık düdük

Şimdi de düdük satmaya başladı! Elon Musk'tan 680 liralık düdük

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde mağazalar kendi güvenlik önlemini aldı

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat