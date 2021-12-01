MasterChef Tanya kimdir? MasterChef Tanya Nereli? MasterChef Tanya Kaç Yaşında?

Masterchef Tanya Kimdir?



, MastercCef 2020 katılımcısıdır. Kıbrıs'ta doğdu ve eğitimini orada tamamladı. Sonra Türkiye'ye geldi ve mutfakta çalışmaya başladı. Masterchef yarışmasında hem tavırları hem de özel hayatıyla oldukça gündeme gelen yarışmacı hakkında '?' soruları araştırılmaya başladı. İşte Masterchef Tanya hayatı...Kilitkayalı, 7 Ocak 1995 tarihinde Kıbrıs'ta doğdu. Oğlak, yarışmacı 1.74 metre boyunda. Lise eğitimini Kıbrıs Gazimağusa'daki Namık Kemal Lisesi'nde tamamladı. Yabancı dil eğitimi alan Tanya, İngilizce öğretmeni olmayı planlarken mutfağa olan ilgisini fark ettiğini söyledi. Tanya, 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü seçti ve mezun olduktan sonra Türkiye'ye gitti.İzmir Alaçatı'da bir restoranda staj yaptı. Ayrıca birçok otelde staj yapma imkanına sahiptir. Tanya Kilitkayalı, Kıbrıs'a döndükten sonra mezun olduğu okulda yüksek lisans yapmaya karar verdi. 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak okulda araştırmacı ve öğretim görevlisi oldu. Şef Tanya, ailesinin bir restoranı olduğunu ve Kıbrıs mutfağına ait ürünleri burada müşterilere ulaştırdıklarını anlattı. 2020 yılı katılımcıları Instagram'da @tanyakilitkayali kullanıcı adını kullanır.