Hakaret davasında sona gelindi!

Mimar Jale Barahya, Ece Erken'in sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ettiği iddiası ile açtığı davada sona gelindi. Mahkeme, Bahrahya'nın 15 bin TL'lik tazminat talebini reddetti.

Ece Erken'in ev dekorasyonundan memnun kalmaması nedeniyle kendisine hakaret ettiği iddiasında bulunan mimar Jale Barahya'nın 3 yıl önce açtığı mahkemede sona gelindi.Ece Erken'in hakkında 'Ben dolandırıldım siz dolandırılmayın. Sözleşmesiz iş yapmayın' dediğini öne süren Barahya, 15 bin TL'lik tazminat talebinde bulundu.Erken geçtiğimiz günlerde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında açtığı hakaret davasından beraat etti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi de dün görülen duruşmada Barahya'nın tazminat talebini reddetti.