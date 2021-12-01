Dilara Aksüyek'ten aşk açıklaması!

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay ile kısa bir süre önce ilişkisini noktalayan Dilara Aksüyek, Erkan Şen ile Cihangir'de bir mekanda görüntülendi. Aşk yaşadıkları yönde haberler çıkmasının ardından Aksüyek, sosyal medya hesabından "Bugün basında çıkan aşk haberleri doğru değil. Hayatımda biri olduğunda bunu hiçbir zaman saklamadım. Olursa yine haberiniz olur" açıklamasında bulundu.

Ekranların aranılan yüzlerinden olan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Tekin karakteri ile hafızalarda yer edinen Onur Bay ile ilişkisini noktalama kararı aldı.Geçtiğimiz gün Erkan Şen ile Cihangir'de objektiflere takılan Dilarak Aksüyek, hakkında çıkan aşk haberlerine Instagram hesabından cevap verdi. Aksüyek, şu ifadeleri kullandı:'Bugün basında çıkan aşk haberleri doğru değil. Hayatımda biri olduğunda bunu hiçbir zaman saklamadım. Olursa yine haberiniz olur'Erkan Şen de sosyal medya hesabından 'Sevgili basın mensubu arkadaşlarım; çok teşekkür ederim. Hepimizin sevgiyi ve aşkı önceliğe koymamız gereken bu günlerde beni aşk haberleriyle manşete taşımışsınız. Üstelik benim de çok sevdiğim, dostluğuna kıymet verdiğim Dilara gibi özel bir kadınla... Aramızda yazdığınız gibi bir aşk söz konusu değildir; olsaydı ben zaten böyle bir ilişkiyi açıklamaktan gurur duyardım. İnanın... Yakın dostluğumuzun yanlış algılanıp, bu haberlerin Dilara'yı da sevenlerine karşı açıklama yapmak durumunda bırakmamış olmasını diliyorum. Sevgiler...' açıklamasında bulundu.