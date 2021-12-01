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Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır'dan haber var! Yoğun bakım sonrası ilk fotoğraf geldi!

Usta sanatçı Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki evinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanmış, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan ünlü sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde ameliyat edilmişti. İnanır'ın sağlık durumu merak edilirken, oyuncudan ilk fotoğraf geldi. İşte bir süredir hastanede olan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiler...

Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır'dan haber var! Yoğun bakım sonrası ilk fotoğraf geldi!
Ekleme: 1.12.2021 - 15:40 Güncelleme: 1.12.2021 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır'dan haber var! Yoğun bakım sonrası ilk fotoğraf geldi!
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.

Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

İLK FOTOĞRAF

Usta oyuncuyu tedavisinin devam ettiği nöroloji servisindeki özel odasında ziyaret eden bir arkadaşı, uzun süre sonra İnanır ile ilgili ilk fotoğrafı paylaşarak sevenlerinin yüreğine su serpti. İnanır'ın oldukça keyifli olduğu görülen ilk fotoğrafı altına 'Kadir İnanır, tüm sevenlerine selamlarını iletiyor' mesajı not edildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır'ı takip etti. Sürekli olarak tetkikler yapılıp, filmler çekildi.

Serviste takibi süren İnanır, 21 Kasım pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından önce yoğun bakıma ardından da normal odaya alındı. Yaklaşık 10 gündür hastanede kontrol altında olan Kadir İnanır'ın bir süre daha hastanede kalacağı öğrenildi.

Usta oyuncu doktoruyla yaptığı görüşmede, ''Sevgi emektir sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum' dedi. SEVGİ EMEKTİR!' sözleriyle sevenlerine selam yollamıştı.


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