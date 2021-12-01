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Alişan, oğlunu eleştirenlere cevap verdi

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medyada oğlu Burak'ın, Müge Boz'un kızı Vina'yı izlerken yaşadığı mutluluğa dair bir video paylaştı.

Alişan, oğlunu eleştirenlere cevap verdi
Ekleme: 1.12.2021 - 12:29 Güncelleme: 1.12.2021 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
Alişan, oğlunu eleştirenlere cevap verdi
Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak'ın, dün sosyal medyadan paylaşılan videosu çok konuşuldu.

Müge Boz ve Caner Erdeniz'in kızları Vina'ya seslenen Burak, 'Vina benimsin' sözleriyle güldürdü. Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan video, tartışmaları da beraberinde getirdi.

'ÇOCUĞU BÖYLE YETİŞTİRMEYİN'

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ı 'Çocuğu bu şekilde yetiştirmeyin' sözleriyle eleştirdi.

Alişan, olayın perde arkasını anlattı ve eleştirilere cevap verdi:

'BEN ÖĞRETMEDİM'

'Burak, bir paylaşım sitesinde yer alan çizgi filmleri izliyor, orada da ara ara çocuklar için reklamlar çıkıyor. Müge, eşi ve Vina'nın yer aldığı reklamlar da bu platformda çıkıyor.

'VİNA BİZE GELMİŞTİ'

Vina da bize gelmişti annesi ve babasıyla o zamandan beri Burak'ın bir hayranlığı var. Burak videoyu görür görmez bana koştu ‘Baba, baba bu o ablanın kızı değil mi neydi adı? Vina neden bize gelmiyor, gelsin oynayalım' dedi. Ne zaman reklamı görse, okula ne zaman bıraksak ‘Vina' deyip duruyor.

'VİNA BENİMSİN'

Onları en yakın zamanda inşallah buluşturacağız. Dün yine reklamı görünce ‘Vina benimsin' dedi. Ben öğretmedim, kendi söyledi. Defalarca deyince ben de espri olsun diye videoya çektim attım. Sonra Müge ile de mesajlaştık, ‘Çok tatlı, mutlaka buluşturalım onları' dedi.'


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