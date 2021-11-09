Ünlü şarkıcı Halsey Türkiye'de!

Alev Aydın ile birlikteliğinden dünyaya gelen bebeğini kucağına alan Halsey, Türkiye'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. İstanbul'daki bir kafede sevgilisi ile vakit geçiren Halsey, hayranlarından büyük ilgi gördü. Halsey, fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı Halsey, iki yıldır birliktelik yaşadığı Alev Aydın'la 14 Temmuz'da ilk çocuklarını kucağına aldı. Ünlü çift, oğullarına 'Ender Ridley' adını vererek gündem oldu.Geçtiğimiz ekim ayında Türkiye'ye gelen Halsey, yeni bir ziyaret daha gerçekleştirdi. Sevgilisi Alev Aydın ile İstanbul gecelerinde boy gösteren Halsey, büyük ilgi gördü.Sevenlerini kırmayan Halsey, onlarla kucaklaşıp bol bol fotoğraf çekildi. Objektiflere poz veren Halsey'in neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.