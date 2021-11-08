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Selin Ciğerci'den 'basketbolcu sevgili' itirafı!

Geçtiğimiz eylül ayında evliliklerine son veren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra magain gündeminden düşmüyor. Selin Ciğerci, son günlerde hakkında çıkan aşk dedikodularıyla ilgili '2. Sayfa' canlı yayınında çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Selin Ciğerci'den 'basketbolcu sevgili' itirafı!
Ekleme: 8.11.2021 - 14:44 Güncelleme: 8.11.2021 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Selin Ciğerci'den 'basketbolcu sevgili' itirafı!
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 10 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. 37 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Selin Ciğerci'nin, Fenerbahçe Beko'da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen'le aşk yaşadığı iddiasını gündeme getirmişti.

'HİÇBİR ŞEKİLDE GERÇEĞİ YANSITMIYOR'
Hakkında çıkan haberlerin ardından 26 yaşındaki basketbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile söz konusu iddiayı yalanlarken, hukuki yollara başvuracağını duyurmuştu.

'Hakkımda çıkan ve bir çok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Konu, menajerim ve avukatım aracılığıyla hukuki yollar üzerinden takip edilecek ve gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır...'

'Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberler üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyor, bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum.'

'28 YAŞINDA, BASKETBOLCU'
Hafta içi her gün tv8'de izleyicisiyle buluşan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına katılan Selin Ciğerci, görüştüğü kişinin basketbolcu olduğunu açıkladı ve 28 yaşında olduğunu ifade etti.

'Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım.'

'DENEME AŞAMASINDAYIZ'
Selin Ciğerci, daha önce yaptığı açıklamada, 'Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor. Aramızda ciddi bir şey yok, deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz, belki bir hafta sonra görüşmeyi sonlandırabiliriz. Şu an için birbirimizi tanıma evresindeyiz. Ciddi bir birliktelik olmadığı için kendisinin ismini açıklamam etik olmaz' demişti.

'UĞUR YÜCEL'İ HİÇ İZLEMEDİM'
Öte yandan Uğur Yücel (64), 'Takipçi sayısı çoksa dizilerde başrol alabiliyorlar' açıklamasıyla gündeme geşmişti. Fenomen Ciğerci, usta oyuncu hakkıdna dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

'Benim birini tanımam için çok magazin olması gerekiyor. Dizi oyuncularını hiç bilmiyorum. Uğur Yücel'i hiç izlemedim. Şimdi ekranda görünce kim olduğunu hatırladım. Bu benim ayıbım.'
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