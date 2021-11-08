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Paylaştığı aile fotoğrafı mest etti!

'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Ekleme: 8.11.2021 - 13:54 Güncelleme: 8.11.2021 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Paylaştığı aile fotoğrafı mest etti!
Sekiz yıl önce 'Çalıkuşu' adlı dizide tanışan ve ilişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan'ı ise 2019'da kucaklarına almıştı.

ÖZÇİVİT AİLESİ

Şimdilerde ekranlara dönmeye hazırlanan ve sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Evcen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, oğlu ve eşiyle çekilen karesini yayınladı.

'SİZİ SEVİYORUM'

35 yaşındaki Fahriye Evcen, paylaşımına; 'Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken... Sizi seviyorum.' notunu düştü. Instagram'da yaklaşık 13 milyon takipçisi olan oyuncunun gönderisine; binlerce beğeni ve yorum geldi.

'SABAH KEYFİ'

Eşinin paylaştığı fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Burak Özçivit ise mutlu aile pozuna; 'Kalbimin iki yarısıyla, sabah keyfi. Herkese günaydın.' notunu düştü.


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