  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Oktay Kaynarca: EDHO artık yok

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, dizinin yeni bir kanalda devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Oktay Kaynarca: EDHO artık yok
Ekleme: 8.11.2021 - 14:42 Güncelleme: 8.11.2021 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Oktay Kaynarca: EDHO artık yok
Türkiye'nin en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) tutkunlarının 200'üncü bölümünü beklediği akşam ani bir kararla yayından kaldırılmıştı.

Kanal ile yapım şirketi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle son bölümü yayınlanmadan bitirilen dizi sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.

Dizideki Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, dizinin yayından kaldırılmasıyla reklam yüzü olduğu marka ile çekimlere başladı.

Kaynarca çekim arasında gazetecilere EDHO hakkında açıklamalarda bulundu.

'BAŞKA BİR KANALDA OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Dizinin başka bir kanalla yola devam etmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Kaynarca 'Artık başka kanalla mümkün değil, bitti.' ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise 'Hayat bu, belli olmaz.' cevabını verdi.

'BAZEN SÖZ BİTER, YOL BİTER'

Kaynarca dizinin yayından kaldırılmasının ardından sosyal medyadan duygusal bir paylaşım paymıştı.

Set arkadaşlarına teşekkür ederek başarı dileyen Kaynarca, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma... Son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın.'
Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu
Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ı koruyan İYİ Parti'nin bir istismarı ortaya çıktı: Ömer'in Yolu
Aliyev Karabağ zaferinin yıl dönümünde orduya seslendi: Ermenistan ordusu diz çöktü
Ruslar itiraf etti: Bayraktar TB2'yi durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım
Asgari ücrete yüzde 25 veya üstünde zam bekleniyor!
YPG/PKK'lı teröristler Kamışlı'da tüneller kazıyor! Mehmetçik tetikte...
İP'li İl Başkanı Yaşar Yorulmaz'dan şehidin ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'a yıkama yağlama
İYİ Parti'den yeni Lütfü Türkkan açıklaması! İstifa ya da ihraç yok! Küfürbaz vekillerine kalkan oldular...
Savunma sanayisinde yerli motor hamlesi! Güçlerine güç katıyor: Yerli ve milli silahlar fark yaratıyor
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de Kadir Topbaş'ın 2014'teki projesini kendi icraati gibi tanıttı!
Kayseri'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü evin duvarına çarparak durdu: Ölü ve yaralılar var...
Şehit ağabeyi Tahir Gümren ve şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu
Fransız firmaları Türkiye'ye yatırıma hazırlanıyor
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'konuşmayın' talimatı: CHP'deki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni belli oldu
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası
'Komşu kızı' tuzağıyla 450 milyon TL'lik vurgun! Aralarında futbolcular, teknik direktörler ve hakemler de var!
Bakan Akar'dan tezkereye 'hayır' diyenlere tepki: Mehmetçiğin moralini bozmayın...
Lütfü Türkkan'ın vekilliği düşürülmesi gündemde
Emniyet'ten flaş operasyon: Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 kişi gözaltında!
Koronavirüste son dakika: Pandemi bitmez ama kurtuluşun bir yolu var...
Pastırma sıcakları bitti, kar ve yağmur geliyor

Pastırma sıcakları bitti, kar ve yağmur geliyor

Müsilajda korkulan bir durum yok: Alg çoğalması hayra alamet değil

Müsilajda korkulan bir durum yok: Alg çoğalması hayra alamet değil

Uludağ'ı da erittik! Milli parkta korkunç tablo

Uludağ'ı da erittik! Milli parkta korkunç tablo

Şanlıurfa'da otomobil motosiklete çarptı

Şanlıurfa'da otomobil motosiklete çarptı

SİPER Hava Savunma Füzesi’nin atışı gerçekleştirildi

SİPER Hava Savunma Füzesi’nin atışı gerçekleştirildi

Bursa'da kafese giremeyen şüpheli 50 güvercini yakarak öldürdü

Bursa'da kafese giremeyen şüpheli 50 güvercini yakarak öldürdü