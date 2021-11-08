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İlhan Şeşen’den AKM yorumu

Geçtiğimiz 29 Ekim’de yeniden açılan AKM’nin adının değişmemesinin önemli olduğunu dile getiren İlhan Şeşen, “Harika bir bina yapılmış” dedi.

İlhan Şeşen’den AKM yorumu
Ekleme: 8.11.2021 - 12:09 Güncelleme: 8.11.2021 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
İlhan Şeşen’den AKM yorumu
13 yıldır kapalı olan ve TOKİ tarafından yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açtı.

Ancak AKM'nin yeniden dekore edilip hizmet vermesi, bazı kesimleri rahatsız etti.

Özellikle açılış için davetiye almamaktan yakınan ünlü simalar, “orası zaten bizimdi” söylemlerine başladı.

AKM, İKİYE BÖLDÜ
Bunun aksini düşünen de oldu.

Yapılan çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edenler ile adını bile geçirmeyenler adeta ayrı saflarda yer aldı.

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri daha AKM ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

İLHAN ŞEŞEN'DEN DESTEK: İSMİNİN DEĞİŞMEMESİ ÇOK ÖNEMLİ
Aynı zamanda birçok şarkının bestecisi de olan İlhan Şeşen'e, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'ni nasıl bulduğu soruldu.

Tuba Kalçık'a konuşan İlhan Şeşen, “Gidemedim ama açılışını TV'den izledim. Gerçekten çok güzel olmuş. AKM yıkıldığı zaman çok üzülmüştüm. Bu konuda eleştirilerim de olmuştu. Ama harika bir bina yapılmış. Bunu da söylemek gerekiyor. AKM'nin isminin de değişmemesi çok önemli. İsmi değişseydi isyan ederdim.” dedi.

AKM'NİN ÖZELLİKLERİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat 2019'da temeli atma töreninde ‘zafer anıtı' olarak nitelendirdiği AKM, TOKİ tarafından salgın şartlarına rağmen yaklaşık 2,5 yılda tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yenilen Atatürk Kültür Merkezi, 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşuyor.

Bina içerisinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, kültür sokağı, iki katlı kütüphane, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, müzik platformu, kafeler, tasarım dükkanı ve restoranlar da bulunuyor.

Merkezin yapımında yüzde 70 yerli malzeme kullanıldığı açıklandı. Ayrıca çevresindeki 6 bin 100 metrekare alanda peyzaj çalışması yapıldı, QQX4 bin 700 metrekare alana sahip 'yeşil çatı' sistemi uygulandı.

14 KATLI VE 49 BİN METREKARE
AKM'nin 'kalbi' olarak nitelendirilen opera binası ise 14 katlı ve 49 bin metrekarelik alana sahip.

AKM içerisinde yapılan kültür sokağında; sanat galerisi, sinema, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunuyor.


Böylelikle olabildiğince gün ışığından faydalanılması sağlandı.

AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri de yer alıyor.

AKM'de yer alan sahne mekaniği ve sistemleri dünyanın en önde gelen teknolojisine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

65 metre sahne derinliğinde, 4 ana sahne asansörü yan ve arka sahnelerde 13 kompansatör asansörü ve üzerlerinde yer alacak 4 hareketli vagondan oluşuyor.

İKONİK DOKU KORUNDU
Ayrıca ana sahne üzerinde 1 adet döner sahne vagonu yer alıyor. AKM'nin bütün salonları akustik, ses, ışık ve görüntü sistemleri olarak en üst seviyede malzemelerle donatıldı.

Çocuk sanat merkezi de tamamlandı. 4 çalışma odasının yer aldığı çocuklara özel bölümde bir de sahne bulunuyor. Renkli koltuklar ve renkli tavan aydınlatmalarıyla süslenen alanda çocukların yer alacağı çalışmalar yapılacak.

Mimar Murat Tabanlıoğlu, salonun balkonlarına çıkan merdivenlerde bir önceki binanın mimarı olan babası Hayati Tabanlıoğlu'nun eski binadaki merdivenleri andıran bir tasarım kullandı.

Böylece AKM'nin içinde yer alan ikonik doku korunmuş oldu.

Büyük salondaki sahne çukuru 118 kişilik bir orkestrayı alacak büyüklükte. Sahne ve sahne gerisi ise en büyük prodüksiyonlara yetecek hacme sahip olarak tasarlandı.

Tiyatro salonunda krem rengi koltuklar kullanılırken opera salonunda ise bordo renk tercih edildi. Salonların sahnelerinde ise hummalı çalışma devam ediyor.
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