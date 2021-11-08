Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajı!

TRT1'in en sevilen yapımlarından olan Masumlar Apartmanı dizisinde rol almış olan Farah Zeynep Abdullah, sarı renkteki saçlarını yeni projesi Bergen için değiştirdi.Saçlarını koyu renge boyatıp imaj değişikliği yapan Farah Zeynep Abdullah, bir dergi için objektif karşısına geçti.Saçlarını kahverengiye boyatan ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarında tam not aldı.Sosyal medya kullanıcıları Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımına, 'Bu saç aşırı yakışmış', 'Kahverengi çok yakışmış' ve 'Her saç rengi çok yakışıyor' yorumları yapıldı.İşte o paylaşım;