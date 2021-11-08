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Ev hali görenleri büyüledi!

Güzel oyuncu Hande Erçel, paylaşımlarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Ekleme: 8.11.2021 - 13:50 Güncelleme: 8.11.2021 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Ev hali görenleri büyüledi!
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden. Paylaşımları ile dikkati çekmeye devam eden Erçel'den yeni fotoğraf geldi.

NEW YORK'TAN EVE DÖNDÜ

Geçtiğimiz günlerde tatil için New York'a giden Erçel, orada da birbirinden iddialı pozlara imza atmıştı.

Instagram'da 25 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, bu kez evinden bir fotoğraf paylaştı.



2 MİLYON BEĞENİ

Mini taytıyla poz veren Erçel'in paylaşımı kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni aldı. Takipçileri, Hande Erçel için övgü dolu yorumlar yaptı.
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