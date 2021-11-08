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Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım!

Kızı Leyla'ya kavuşan güzel oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım!
Ekleme: 8.11.2021 - 14:44 Güncelleme: 8.11.2021 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım!
2009 yılında evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin üçüncü çocukları doğdu. Bergüzar Korel, iki erkek çocuktan sonra bir kız bebek dünyaya getirdi.

Oyuncu çift, 3 Kasım 2021 tarihinde dünyaya gelen bebeklerine Leyla adını verdi.

Korel, bugün Instagram hesabından paylaşım yaptı. Hastane odasından bir fotoğraf yayınlayan güzel oyuncu, duygularını dile getirdi.

Üçüncü kez anne olan Korel, hayata teşekkür etti. İşte oyuncunun paylaşımı:

'Tam da gününde geldi Leyla..

'BENİM KONTROLÜMDEN ÇIKTI'

Benim her zamanki tez canlılığıma inat hem gelişi hem de zamanlamasıyla daha hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren bundan sonra her şeyin çok da benim kontrolümde olamayacağını göstererek sanki..

'ŞAŞKIN VE MUTLU'

Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim. Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu..

Bin şükür Leyla'nın da benim de sağlığımız yerinde. Hepinizin iyi dilekleri, duaları, mesajları en önemlisi varlığınız için bin kez teşekkür ederim.. Hepsi güç verdi bize.. Teşekkür etmek istediğim çok insan var.. Bu hafta biraz böyle geçecek şimdiden söyleyeyim. Ama en çok HAYAT SANA TEŞEKKÜR EDERİM. Her şey için.'


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