Berfu Yenenler'den 'linç' itirafı!

Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler, sunucu olduğu yarışmada yaptığı gafla çok konuşuldu ama o aldırmadı, “Herkes ponçiklik peşinde, ben kızınca konuşurum” dedi.

Eser Yenenler ile evli olan eski Türkiye 4. güzeli Berfu Yenenler, eleştirilere kulak asmadığını söyledi. En son sunuculuğunu üstlendiği Türkiye Güzellik Yarışması'nda yaptığı gafla çok konuşulan Yenenler, 'Göz önünde olan herkes linç yiyor. Ben bir tık daha fazla linç yiyorum. Ama ben çok rahat bir insanım' dedi. İnternet dünyasında herkesin ponçiklik peşinde olduğunu söyleyen Yenenler, 'Ben sinirleniyorum. Sinirlenince de söylerim. Ne olmuş yani!' dedi.