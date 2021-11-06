  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!

"Neler Oluyor Hayatta" programının sunucularından olan Hakan Ural, bir süredir ekranlarda görünmeyince hayranlarını merak içinde bırakmıştı. Sağlık sorunlarıyla boğuştuğu öğrenilen Ural, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu ve sevenlerinden dua istedi. Sağlık durumundan bahsederken tarif edilemeyen virüslerle mücadele ettiğini belirten sunucu, "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" dedi. İşte Hakan Ural'ın sağlık durumuyla ilgili tüm detaylar...

Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Ekleme: 6.11.2021 - 13:36 Güncelleme: 6.11.2021 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına ara verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak sağlık durumu hakkında bilgi veren Ural, durumunun ciddileştiğini söyleyerek sevenlerini korkuttu.

'TARİF EDİLEMEYEN VİRÜSLERİ DENEYİMLEMİŞ OLDUK'

2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, 'Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için.

Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar' dedi.

'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'

Ancak bugün durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, 'Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin' ifadelerini kullandı.
Şehit ağabeyine ahlaksızca küfür eden Lütfü Türkkan'ın istifası isteniyor! Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüyor...
CHP'li Tunç Soyer hem satıyor hem borçlanıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki! 'Bu çarpık zihniyete...'
PKK'da çözülme ve kaçışlar hızlandı! Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti
Bakan Kurum’dan çarpıcı İstanbul raporu: 2024 yılında tamamlanacak!
Ukrayna'dan Bayraktar TB2 mesajı: Sayılarını arttıracağız
Şehit ağabeyine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Tek kelime ile edepsiz bir varlıksın...
İstanbul sis altında: İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Aleyna Ağgül'ü ölüme sürüklemişti! Argın hakkında flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile iki bakanlıkta çok sayıda atama
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan trol hesaplarla kendisini aklama girişimi
Türkiye'nin dev yatırımı: 'Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in açılışı yapılacak
Muhalefetin yalanlarını teker teker çürüttü
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan önce 'Montaj' dedi sonra itiraf etti
AK Parti'li Sağlar, İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren ile buluştu
HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDP'yi savunmuştu
İyi Partili Türkkan küfrederek 'provokatör' demişti: Kardeşi 1997'de PKK tarafından şehit edilmiş
Hatay Valiliği duyurdu! 2 askeri şehit eden terörist yakalandı
Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum
AK Parti'den şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan'a tepki: Asla affedilemeyecek bir çirkinlik
Altın ve kıymetli madenler için yeni karar! 'Zorunlu olacak'

Altın ve kıymetli madenler için yeni karar! 'Zorunlu olacak'

Hindistan'da vali kendini kırbaçlattı

Hindistan'da vali kendini kırbaçlattı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin