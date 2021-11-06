Aslı Enver'in paylaşımı beğeni topladı!

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Aslı Enver, şimdilerde Meksika'da tatil yapıyor. Tatil karelerini sık sık paylaşan Enver, sosyal medyadan yayınladığı fotoğraflara bir yenisini daha ekledi. Enver, tekne çekildiği kare ile beğeni topladı.

Birçok başarılı dizide rol alarak ekranların aranılan yüzlerinden olan Aslı Enver, Meksika tatiline çıktı. Büyük bir hayran kitlesi olan Enver, teknede çekildiği kareleri takipçileri ile paylaştı.Güzel havanın tadını çıkaran, Instagram'da 6 milyon takipçisi olan Aslı Enver'in tekne pozu takipçilerinden tam not aldı. Enver, paylaşımına kahverengi kalp emojisi ekledi.İşte Aslı Enver'in paylaşımı;