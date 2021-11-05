Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya bombası: Aşk yaşıyoruz!

Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya, iki ay önce "Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" demişti. Ancak Umut Evirgen çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya (29) ile Melisa Şenolsun'dan ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in (32) aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin gündemindeydi.Sarıkaya'nın, Evirgen'in sahibi olduğu mekana gittiği öne sürülmüştü. Ünlü işletmecinin, 'içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan oyuncu için mekanı kapattığı' haberleri çıkmıştı.'BU HABERLERDEN SIKILDIM'Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz eylül ayında basın mensuplarının 'Hayırlı olsun diyelim mi?' sorusu üzerine, hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koymuştu.Güzel oyuncu, 'Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım' ifadelerini kullanmıştı.'EVET, SERENAY İLE AŞK YAŞIYORUZ'Umut Evirgen'den ise dün akşam şaşırtan bir açıklama geldi. Ünlü işletmeci, güzel oyuncu ile birlikte olduğunu itiraf etti.Görüntü alınmamasını rica eden Evirgen, 'Benim mekanım dışında istediğin yerde görüntü al ama bu gecelik bizden görüntü alma' dedi.32 yaşındaki işletmeci, muhabirin 'O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?' sorusuna ise 'Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz' şeklinde flaş bir cevap verdi.Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimzi yıl kendisinden 19 yaş büyük komedyen Cem Yılmaz'dan ayrılmıştı.