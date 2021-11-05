Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinden müjdeli haber

Beş yıl önce nikah masasına oturan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz gün Ortaköy'de objektiflere yansımıştı.Muhabirlerin minik kızları Lalin hakkındaki sorularına kahkaha atan ünlü çift, 'Acaba yanlış bir şey mi yaptık' diyerek herkesi güldürmüştü.'ANNE-BABA OLMAK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ'Anne ve baba olmanın güzelliklerinden bahseden ikili, 'Anne ve baba olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi, Allah herkese nasip etsin inşallah' demişti.'LALİN, ANNESİNİN KOPYASI'Lalin'in kime benzediği konusunda konuşan Kenan İmirzalıoğlu, 'Lalin annesinin kopyası, yüz hatlarını Sinem'e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki hemen ikna oluyorsun. Gözleriyle herkesi azarlayabilir, galiba o özelliği babama benziyor. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor' ifadelerini kullanmıştı.Kızlarının fiziksel olarak herkesten bir parça aldığını belirten Sinem Kobal, 'Fiziksel olarak büyüdükçe bakışları değişiyor, bazen içinden Kenan bakıyor diyorum, bazen bakıyorsun kendi annemi ve babamı görüyorum. Çok garip bir şey, acayip' şeklinde konuşmuştu.'EN GÜZEL PARÇAMIZ'Bebeklerinin doğumunun ardından yaşamlarının büyük kısmını Marmaris'te geçirmeye başlayan ve geçtiğimiz gün 'Lalin iyi ki var, o bizim en güzel parçamız' diyen oyuncu çiftten müjdeli haber geldi.İKİNCİ BEBEK YOLDAŞimdilerde anneliğin tadını çıkaran 34 yaşındaki Sinem Kobal'ın üç buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi. İkilinin çocuklarının cinsiyetininin ise erkek olduğu öne sürüldü.SADECE YAKINLARI BİLİYORSinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin haberi sadece ailelerine söylerken, kimsenin duymaması için özen gösterdiği de ortaya çıktı. Güzel oyuncunun pandemi nedeniyle hamileliğinin bir bölümünü Selimiye'de geçireceği konuşuluyor.