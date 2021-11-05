Cem Özer'e tek gecelik ilişki şoku: Uygunsuz fotoğraflar gönderdi!

M.K. isimli kadın, mahrem fotoğraflar göndererek kendisini taciz ettiği iddiasıyla CemÖzer'den şikayetçi oldu.SUÇLAMALARI REDDETTİCinsel taciz soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Özer ise kadına mahremfotoğraflarını gönderdiğini kabul etti ancak taciz suçlamasını reddederek 'Birbirimizekarşılıklı olarak resimler attık.HER ŞEY KARŞILIKLITüm konuşmalar ve görüşmeler karşılıklı istek ve katılımla gerçekleşti' dedi.'ŞANTAJ YAPIYOR'Özer, M.K. ile 2011'de Almanya'da tanıştıklarını, tek gecelik ilişki yaşadıklarını ancak onunevli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestiğini belirtti ve 'Bu şikayetler maddi menfaatelde etmek amacıyla tarafıma yapılmıştır' dedi.UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDISabah'ta yer alan habere göre, Özer, ayrıca kendisine şantaj yaptığı için M.K.'yi şikayet ettiğinive Aile Mahkemesi'nden de uzaklaştırma kararı çıkarttığını dile getirdi.