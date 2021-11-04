Serenay Sarıkaya ikon oldu!

Oyuncu ve model Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu giyim markasıyla anlaşma imzaladı. Sarıkaya, 3 reklam filminde de oynayacağı anlaşma için ikon olacak.

Oyuncu ve model Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu bir giyim markası için reklam filmi anlaşması için anlaşma imzaladı. Sabah'ın haberine göre; Sarıkaya anlaşma gereği ikon koleksiyonunda yer almış olacak ve 3 reklam filminde oynayacak.Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Sarıkaya, üç reklam filminde üç ayrı sloganı da seyirciye sunmuş olacak.