Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç hakkında karar verildi!

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle eski eşi Yağmur Aşık, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandıkları davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme 3 sanığında ayrı ayrı beraatine karar verdi.Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında karar açıklandı | VideoYağmur Sarnıç ve Sarnıç'ın tetikçileri olduğu öne sürülen Erdi Sungur ile Baycan Şenürek için 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyordu. Mahkeme Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in beraat etmesine karar verdi.Düzce 2. Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülen dava için Emre Aşık talimatla ifade vermek için Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.'ERDİ SUNGUR BENİ 'ADALET MERMİDEN DAHA HIZLIDIR' DİYEREK TEHDİT ETTİ'Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet duruşmadaki beyanında 'Olay ilk olduğunda biz Erdi Sungur'u tanımıyorduk. Bana cezaevinden mektup gönderdi Yağmur beni kandırdı benden hamileydi dedi. Ben gidip onunla cezaevinde de görüştüm daha sonra beni çocuğumla tehdit etti. Müvekkilim Emre Aşık'ı öldürmek istediler ve jandarmalara silahları ile birlikte yakalandılar. Biz bir boşanma davası açtık buralara kadar geldi.Erdi Sungur beni günde neredeyse 30 defa arıyordu. Erdi Sungur bize sürekli 'Para vermezseniz ben yarım bıraktığım işi tamamlayacağım, Mermi adaletten daha hızlıdır' diyordu. Bana 'Emre Aşık ile seni ayrı ayrı mezara koyacağız' dedi. Yağmur Sarnıç'ın ve Erdi Sungur'un tutarlı hiç bir beyanları yok. Eğer ihbar yapılmasaydı şuan müvekkilim hayatta olmayabilirdi. Daha sonra Erdi Sungur bana tekrar ulaştı ve 'Yağmur bana yaptıramadığını Baycan'a yaptıracak' dedi. Bende bunu bana değil 155'i arayarak onlara söyle dedim. Bu olay başladığı günden beri hem ben hemde diğer avukat arkadaşlarım hemde emre ölümle tehdit ediliyoruz. Ben öldükten sonra benim evladım öldükten sonra bunların bir önemi yok. Erdi Sungur kendi hesabından yaptığı paylaşımlarda sürekli tehdit ediyor. Birileri ölmeden yargının yerini bulmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz' dedi.CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDİYORUMMağdur sıfatıyla ifade veren Emre Aşık 'Sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep ediyorum' dedi. Sanıklar ise karar öncesi son savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek mahkemeden beraatlerinin yönünde karar verilmesi taleplerinde bulundular.BERAAT KARARI VERİLDİMahkeme heyeti ise Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in haklarındaki 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı beraat etmelerine karar verdi.'KARARI İSTİNAF EDECEĞİZ'Emre Aşık duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklamasında bulundu. Aşık ' Jandarma tarafından yakalandılar. Ellerine geçen silahlar var. Önemli tanık ifadeleri var. Ama bunlara rağmen ceza almıyorlar. Kararı istinaf edeceğiz. İstinaftanda döneceğine inanıyorum' şeklinde konuştu.Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın İstanbul Aile Mahkemesinde yaklaşık 2,5 yıl süren çekişmeli boşanma davaları ise geçtiğimiz 6 Eylül'de sonuçlanmıştı. Tarafları boşayan mahkeme, üç çocuğun velayetini ise babaya vermişti. Emre Aşık, mahkeme çıkışında 'Artık üç çocuğumla beraber yeni bir hayata başlayacağım nasip olursa' demişti.