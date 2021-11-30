Başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. Tüzünataç oyunculuğa nasıl başladığını anlattı.İLK OYUNCULUK DENEYİMİ“Organize İşler” filminde mafya babasının sevgilisini oynayan Tüzünataç, at üzerinde göründüğü ilk sahne için, “İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde okuyordum. Staj için CNN Türk’e gittim."AİLEMDEN DAHA HIZLI TANIDI BENİ"Oradaki İnsan kaynakları müdürü annemden, babamdan daha hızlı tanıdı beni, ‘Sanatla ilgili bir bölüme yollayalım kızımızı’ dedi. Ben ekonomiyle ilgili bir bölüme gönderileceğimi sanarken, ‘Afiş’ programına staja yolladı."ÇOK HAVALI BİR GİRİŞTİ"O sırada BKM bir workshop açmıştı. Ona katıldım. Katılan herkesi ‘Organize İşler’de oynattılar. Türk sinemasına at üstünde girdim. Çok havalı bir girişti. Çok şanslı bir başlangıç oldu. Sonra da devamı geldi.”"YAZIYORUM"Senaryo yazdığını açıklayan Tüzünataç, “Bir hikayem var. Güvendiğim insanları çok heyecanlandıran bir hikâye. Ancak aynı anda o kadar fazla işle uğraşıyorum ki, tam olarak bitiremedim” dedi.