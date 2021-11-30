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Rihanna 'Ulusal Kahraman' ilan edildi

Karayipler'de yer alan ada ülkesi Barbados, 400 yıl sonra İngiltere'den ayrılarak, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in hükümdarlığına bugün resmen son verdi. İşte törenden kareler...

Ekleme: 30.11.2021 - 20:35 Güncelleme: 30.11.2021 - 20:41 / Editör: Ozge Selin
Rihanna 'Ulusal Kahraman' ilan edildiPrens Charles'ın yanı sıra Barbados doğumlu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna da törene katıldı ve kendisine törende "ulusal kahraman nişanı" verildi. Rihanna törende, dünya çapındaki başarısıyla Barbados'a umut olması nedeniyle 11. Ulusal Kahraman olarak ödüllendirildi. İngiltere kraliyet varisi Prens Charles ile buluşan dünya yıldızı, törene yine güzelliğiyle damga vurdu.



Turuncu renkli tek omuz detaylı elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Rihanna'nın geceye yalnız katıldığı görüldü. Barbados Başkanı Mia Mottley, törendeki konuşmasında şarkıcının başarılarını vurguladı. Mottley, "Rihanna mükemmellik arayışı, yaratıcılığı, disiplin, ve her şeyden önce doğduğu ülkeye olan olağanüstü bağlılığı sayesinde dünyanın da hayal gücüne hükmediyor." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Mottley, "Hükümetimiz, Büyükelçi Robyn Rihanna Fenty'e Ulusal Kahraman unvanı verilme kararını nezaketle karşıladı." şeklinde konuştu. 2018 yılında Barbados Büyükelçisi olan dünya yıldızı, kendisiyle ilgili söylenen sözlerin karşısında duygulandı ve kendisini tebrik edenlere teşekkür etti.

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