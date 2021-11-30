Nurgül Yeşilçay: Tom Cruise gibiyim

Nurgül Yeşilçay, ‘Kim Bu Aile' filmi için özel olarak hazırlandıklarını söyledi.

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, başrolünü Cengiz Bozkurt'la paylaştığı 'Kim Bu Aile' filmi için seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.Yeni filmi için özel olarak hazırlandıklarını söyleyen oyuncu, aldığı derslerle ilgili konuştu.KORE'DEN EĞİTMEN GELDİYeşilçay, Kore'den gelen eğitmenle özel dersler aldıklarını söyledi. Yeşilçay, 'Özel dövüş dersleri aldım. Günde 5 saat çalışıyorduk. Şu anda bir aksiyon oyuncusu Tom Cruise gibiyim.' dedi.