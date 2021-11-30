Kanser tedavisi sonrası mutlu aile pozu

Nisan ayında meme kanserine yakalandığını duyuran ve rol aldığı dizinin kadrosundan ayrılarak tedavi sürecine başlayan ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz hafta sonunu eşi Kenan Ece ve 3 yaşındaki oğlu Demir’le birlikte geçirdi.BEĞENİ YAĞDIKemoterapi ve radyoterapi tedavilerini geçtiğimiz günlerde tamamlayan Ergüder’in ailesiyle çektirdiği bu fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı ve beğeni yağmuruna tutuldu.Canan Ergüder şimdilerde “Oğlum” dizisiyle setlere dönmeye hazırlanıyor.