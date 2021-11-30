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Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza yaptı!

Çeşme'de iki günlük bir tatile giden Hadise ile Mehmet Dinçeler trafik kazası geçirdi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza yaptı!
Ekleme: 30.11.2021 - 10:23 Güncelleme: 30.11.2021 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza yaptı!
Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ani bir kararla ayrılan şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlamıştı.

LASTİK PATLADI

Milliyet'te yer alan habere göre, Ünlü aşıklar, hafta sonu tatil için Çeşme'nin yolunu tuttu. İki gün şehri gezen çift, dönüş yolunda kabus yaşadı. İş insanının kullandığı aracın ön lastiği, seyir halindeyken patladı.

HADİSE BAYILDI

Dinçerler, direksiyon hakimiyetini kaybedince, sağa sola çarparak durabildi. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği öğrenildi.



Şarkıcı ve iş insanı, başka araçla İstanbul'a döndü.
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