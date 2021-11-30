Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza yaptı!

Çeşme'de iki günlük bir tatile giden Hadise ile Mehmet Dinçeler trafik kazası geçirdi.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ani bir kararla ayrılan şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlamıştı.Milliyet'te yer alan habere göre, Ünlü aşıklar, hafta sonu tatil için Çeşme'nin yolunu tuttu. İki gün şehri gezen çift, dönüş yolunda kabus yaşadı. İş insanının kullandığı aracın ön lastiği, seyir halindeyken patladı.Dinçerler, direksiyon hakimiyetini kaybedince, sağa sola çarparak durabildi. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği öğrenildi.Şarkıcı ve iş insanı, başka araçla İstanbul'a döndü.