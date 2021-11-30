Bekledikleri haber geldi! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın en mutlu günü

Sevilen oyuncular Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu önce kendilerini ardından hayranlarını mutlu edecek bir haber aldı. Lalin adında bir kızları olan Kobal - İmirzalıoğlu çiftinin bugünlerde ayakları adeta yere basmıyor. İşte ünlü çiftin en mutlu günlerinden biri olan o haberi aldıkları ana dair detaylar...ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyonlar Olmak İster'in başarılı sunucusu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın ikinci çocuklarıyla ilgili uzun süredir bekledikleri haber geldi. İşte İmirzalıoğlu ve Kobal çiftinin mutlu haberinin detaylarıDOKTORLARI BEKLEDİKLERİ HABERİ VERDİKenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Üç buçuk aylık hamile olan Kobal, geçtiğimiz günlerde ultrasona girdi ve doktorları merakla beklenen haberi verdi:İKİNCİ BEBEK DE KIZDoktorlarından kontrolleri sırasında müjdeli son dakika haberini alan İmirzalıoğlu ve Kobal çifti ikinci kez kız çocuk bekliyorİLK KIZLARI LALİNLalin adında bir yaşında kızları olan ikiliyi bu haber sevince boğdu. İkinci kez ebeveyn olacak çiftin şu sıralar yeni bir isim arayışında olduğu öğrenildi.