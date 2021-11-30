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Bekledikleri haber geldi! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın en mutlu günü

Kenan İmirzalıoğlu- Sinem Kobal çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü ikilinin ikinci çocukları da kız. İlk bebeklerine Lalin ismini veren çift, yeni isim arayışına girdi.

Bekledikleri haber geldi! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın en mutlu günü
Ekleme: 30.11.2021 - 09:22 Güncelleme: 30.11.2021 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Bekledikleri haber geldi! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın en mutlu günü
Sevilen oyuncular Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu önce kendilerini ardından hayranlarını mutlu edecek bir haber aldı. Lalin adında bir kızları olan Kobal - İmirzalıoğlu çiftinin bugünlerde ayakları adeta yere basmıyor. İşte ünlü çiftin en mutlu günlerinden biri olan o haberi aldıkları ana dair detaylar...

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyonlar Olmak İster'in başarılı sunucusu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın ikinci çocuklarıyla ilgili uzun süredir bekledikleri haber geldi. İşte İmirzalıoğlu ve Kobal çiftinin mutlu haberinin detayları

DOKTORLARI BEKLEDİKLERİ HABERİ VERDİ

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Üç buçuk aylık hamile olan Kobal, geçtiğimiz günlerde ultrasona girdi ve doktorları merakla beklenen haberi verdi:

İKİNCİ BEBEK DE KIZ

Doktorlarından kontrolleri sırasında müjdeli son dakika haberini alan İmirzalıoğlu ve Kobal çifti ikinci kez kız çocuk bekliyor

İLK KIZLARI LALİN

Lalin adında bir yaşında kızları olan ikiliyi bu haber sevince boğdu. İkinci kez ebeveyn olacak çiftin şu sıralar yeni bir isim arayışında olduğu öğrenildi.




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