Türkiye güzeli Aslı Sümen'den yıllar sonra gelen 'Itır Esen' itirafı

Miss Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen, Sergen Deveci ile Daniska Show’a konuk oldu. Yarışmada önce 2’nci seçilmişken, tacın Itır Esen’den alınması üzerine birinciliği elde eden Sümen, “Yarışmada ikinciyken sonradan sana birinciliği vermiş olmaları sevindirdi mi yoksa birisinin hakkını yemiş gibi mi düşündün?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

2017 Miss Turkey birincisi Aslı Sümen, komedyen Sergen Deveci'nin sunduğu Daniska Show’un son konuğu oldu. Deveci, Türkiye güzeline; tacın Itır Esen’den alınması üzerine birinciliği elde etmesini sordu.



Sümen konuyla ilgili, “Birisinin hakkını yemiş gibi hissettim. Duyunca biraz sustum, kaldım. Hatta bana ‘sevinsene’ dediler. 1 ay sonra Çin’e gittiğimde iyi ki de bu olmuş dedim” açıklamasında bulundu.



Estetik cerrahı Dr. Alper Eskalen ile birlikte olan Sümen, “Güzelliğinin ne kadarını borçlusun ona?” sorusunu ise “Yüzde 1’ini borçluyum, o da dudağım. Ama geri kalan her şey annemle babama ait” şeklinde yanıtladı.



YAYINLADIĞI FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

2017 Miss Turkey yarışmasında birinci olmasının ardından attığı twwet nedeniyle tacından olan Itır Esen, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ile gündem oldu.



"Tehlikenin farkında mısın" sloganıyla depreme dikkat çekmek için bir sosyal sorumluluk projesinde 10 erkek ve 10 kadın model, ünlü modacıların tasarımlarıyla objektif karşısına geçti. Bu modellerden biri de Itır Esen’di.



Bir enkaz üzerinde şık elbisesiyle poz veren Esen, çekimden bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Eleştiri oklarının hedefi olan genç modelin gönderisine, "Böyle farkındalık olur mu?’, ‘Ne yaptığınızın farkında mısınız’ gibi binlerce olumsuz yorum yapıldı.



"ENKAZDA GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN..."

Sosyal medyada gündem olan tepkilerin ardından projede adı geçen AKUT Vakfı açıklama yaptı: Fashion TV’nin Atıl Kutoğlu, Dilek Hanif, Vural Gökçaylı, Ahmet Erarslan gibi dünyaca ünlü 10 modacı ile birlikte, beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek için gerçekleştirdiği, 'Sesimi Duyan Var Mı?' adını verdikleri sosyal sorumluluk projesinde, AKUT Vakfı’nın da adı geçtiği için açıklama yapma ihtiyacı hissettik...



"Projenin yürütücüleri, Fashion TV’nin Türkiye Yöneticisi Sn. Enis Onat ve Sanat Yönetmeni Sn. Ferhan Aral, bir süre önce vakfımıza ulaşarak moda dünyasının beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bir proje yapmak istediğini belirtmiş; bu projeyi sağlıklı ve güvenli şekilde yönetebilmek adına, ekiplerin bina yıkıntısı çevresinde ve üzerinde çalışırken güvenliğini sağlamamız için vakfımızdan destek istemişlerdir."



"Afetlere hazır olma ve deprem farkındalığını geliştirme konularında çalışmalar yürüten AKUT Vakfı, projeyi değerlendirerek, zaten her detayı planlanmış çalışmanın sadece 'enkaza yaklaşma' konusundaki güvenlik sürecini, gönüllü olarak yürütmeyi kabul etmiştir. Vakfımızın bu çalışma kapsamında, yaklaşık 40 kişilik çekim ekibinin güvenliği için tavsiyelerde bulunmaktan öte hiçbir dahli olmamıştır."



"Ayrıca çekimlerin yapıldığı bina yıkıntısı deprem sonucu yıkılmış gerçek bir enkaz değil, kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı gerçekleştirilmiş bir binadır. Bilindiği gibi, neredeyse tamamı aktif fay hatlarının etki alanında olan ülkemizde, 'deprem' hepimizin öncelikli meselesidir ve her sektör, her birey konuya ilişkin söz söyleme hakkına sahiptir. Projenin sahipleri çalışmalarını bu temada gerçekleştirmeyi tercih etmişlerdir."