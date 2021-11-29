Zerrin Özer’in bittiği an… İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?
Usta sanatçı Zerrin Özer'in intihar ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Köpeği Hurma’yı kaybedince dünyası yıkılan Zerrin Özer, dostlarına “Ben bu acıyla nasıl yaşarım?” diye sordu. Arka arkaya aldığı sakinleştiriciler yüzünden vücut dengesi bozulan Zerrin Özer’in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
Sanat dünyası 'Zerrin Özer canına kastetti' iddialarıyla çalkalanıyor. Ancak ünlü sanatçının yakınları, bu iddiayı şiddetle reddederek Özer'in yaşadığı üzüntü yüzünden sakinleştiricilere yöneldiğini ve ilacın dozunu kaçırınca zehirlendiğini belirtiyor.
CANINA MI KASTETTİ?
Özer'in, köpeği Hurma'yı kaybettiği ana ait görüntüye ulaşıldıı. O an büyük yıkım yaşayan sanatçının ağlayarak dostlarına 'Ben bu acıya nasıl dayanacağım?' diye sorduğu ortaya çıktı.
'BU ZORLUĞU AŞACAK'
Şişli Etfal Hamidiye Hastanesi'nde tedavisi süren sanatçıyla ilgili menajeri Haluk Şentürk şu açıklamayı yaptı: '15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyordu, köpeğinin ölümü de üstüne gelince Zerrin bu hale geldi.'
Özer'in yakın bir dostu ise 'Zerrin çok hassas ve duygusal bir insan. Köpeği öldüğü gün büyük bir üzüntü yaşadı. Bu durum onu önce strese, sonra da bunalıma sürükledi. Şu an yoğun bakımda ama o her zorluğu aşacak güce sahip biri' dedi.
ÖZER YOĞUN BAKIMDA
Aldığı sakinleştiriciler yüzünden sağlık durumu bozulan Özer, hastanede kardiyoloji bölümüne alındı.
Hastane güvenliği Özer'e yaklaşmak isteyen basın mensuplarına izin vermedi.