Ünlü çiftten üzen haber!
YouTube'da çektiği videolar ile adından söz ettiren Oğuzhan Uğur aradığı aşkı oyuncu Müjde Uzman'da bulmuştu. Yaz başından bu yana bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü çift, üçüncü kez şans verdikleri ilişkilerinde de mutluluğu bulamadı.
Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, 'Hadi İnşallah', 'Kiralık Aşk' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Daha önce iki kez ayrılıp barışan Uğur-Uzman çiftinin, son olarak Kuruçeşme'de görüntülenerek aşklarına bir şans daha verdiği ortaya çıkmıştı.
YİNE AYRILDILAR
Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur, birbirlerine tanıdıkları bu şansta da mutluluğu bulamadı ve beş ayda üçüncü kez ayrıldı.
BİRBİRLERİNİ SİLDİLER
Geçtiğimiz ay biten aşklarının ardından ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi ve birbirilerini takip etmeyi de bıraktı.
TAŞINIYOR
Çalkantılı beraberlik sonrası Müjde Uzman'ın, bu kez hayatında yeni bir sayfa açarak Beykoz'daki evinden taşınmaya karar verdiği ve yeni bir ev arayışına girdiği konuşuluyor.
'MUTLUYUZ' DEMİŞTİ
Güzel oyuncu, kısa bir süre önce gazetecilerin 'ayrılık' sorularına yanıt vermişti. Konuyla ilgili açıklama yapan 36 yaşındaki Uzman, "Arkadaşlar ayrılık uzun sürmedi, tekrar bir araya geldik. Mutluyuz, her şey yolunda" diyerek, barıştıklarını duyurmuştu.