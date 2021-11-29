Ünlü çiftten üzen haber!

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, 'Hadi İnşallah', 'Kiralık Aşk' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açmıştı.Daha önce iki kez ayrılıp barışan Uğur-Uzman çiftinin, son olarak Kuruçeşme'de görüntülenerek aşklarına bir şans daha verdiği ortaya çıkmıştı.YİNE AYRILDILARMüjde Uzman ile Oğuzhan Uğur, birbirlerine tanıdıkları bu şansta da mutluluğu bulamadı ve beş ayda üçüncü kez ayrıldı.BİRBİRLERİNİ SİLDİLERGeçtiğimiz ay biten aşklarının ardından ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi ve birbirilerini takip etmeyi de bıraktı.TAŞINIYORÇalkantılı beraberlik sonrası Müjde Uzman'ın, bu kez hayatında yeni bir sayfa açarak Beykoz'daki evinden taşınmaya karar verdiği ve yeni bir ev arayışına girdiği konuşuluyor.'MUTLUYUZ' DEMİŞTİGüzel oyuncu, kısa bir süre önce gazetecilerin 'ayrılık' sorularına yanıt vermişti. Konuyla ilgili açıklama yapan 36 yaşındaki Uzman, "Arkadaşlar ayrılık uzun sürmedi, tekrar bir araya geldik. Mutluyuz, her şey yolunda" diyerek, barıştıklarını duyurmuştu.