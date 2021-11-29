Serenay ve Hande pişti oldu!

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel pişti oldu. İki ünlü ismin aynı kıyafeti giymesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü bir markanın aynı model pantolonunu giyen Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'i görenler ikiye bölündü. Hangisine daha çok yakıştığı ise tartışma konusu oldu.

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteri ile beğeni toplayan Hande Erçel partneri Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor. Serenay Sarıkaya ile ilişkisini noktalayan Kerem Bürsin yine oyuncu Hande Erçel'e gönlünü kaptırması magazin basınında uzunca bir süre konuşuldu.SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜSosyal medyada büyük takipçi kitlesine sahip olan ikili, geçtiğimiz günlerde aynı kıyafeti giyerek pişti olmuştu. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları "Hande aşırı güzel olmuş" derken diğer kullanıcılar "Serenay Sarıkaya taşımış kıyafeti, çok çekici duruyor" yorumları yapılmıştı.,YİNE PİŞTİ OLDULARBaşarılı oyuncular yine pişti oldu. Bir Instagram hesabı "Pantolonu kime daha çok yakıştırdınız Serenay mı? Hande mi?" sorusunu sordu. İkilinin giydiği 10 bin TL değerindeki ünlü markanın pantalonu Hande'ye yakıştığını dile getirdi.