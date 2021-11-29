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Seren Serengil'in sağlık durumu günden güne kötüleşiyor! 'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım' diyen Seren Serengil'in son hali üzdü

Seren Serengil'in sağlık durumu günden güne kötüye gidiyor! 'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım' diyen Seren Serengil'in son hali sevenlerini üzdü. Zayıflamak uğruna geçirdiği ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşayan ve ardından Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, canlı yayında kötü haberi verdi. Ünlü sunucu, organlarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını açıklayarak, "Korkuyorum" dedi. İşte son hali ile üzen Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında canlı yayında yaptığı açıklamanın detayları...

Seren Serengil'in sağlık durumu günden güne kötüleşiyor! 'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım' diyen Seren Serengil'in son hali üzdü
Ekleme: 29.11.2021 - 14:38 Güncelleme: 29.11.2021 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Seren Serengil'in sağlık durumu günden güne kötüleşiyor! 'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım' diyen Seren Serengil'in son hali üzdü
Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanan Seren Serengil zor günler yaşamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda safra kesesini aldıran Serengil, gün geçtikçe zayıfladığını söyledi.

Bugün Beyaz TV'de yayınlanan ve sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında sağlık durumu hakkında açıklama yapan Serengil, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Zayıflama uğruna sağlığını kaybeden Serengil, ekran başındakileri uyardı.

'44 kiloya düştüm' diyen ünlü sunucu, 'Geçirmiş olduğum bu yanlış ameliyattan dolayı (mide küçültme) organlarımda sıkıntılar çıktı. Karaciğerimi kaybetmek üzereyim. Bir hafta sonu veya 4-5 gün televizyondan izin alıp sağlığımı düzeltmeye çalışacağım. Doktorlarımı zor durumda bırakmak istemiyorum. Yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum. Hepinize teşekkür ederim dualarınız için.' ifadelerini kullandı.

'Ölümden korkmuyorum' sözleriyle dikkat çeken Serengil, şöyle devam etti: 'Zor günler yaşıyorum 44 kiloya düştüm benim ölümden korkum yok. 'Köpeklerim için çok üzülüyorum onlara kim bakacak bensiz ne yapacaklar' diye. Sendrom geçiriyorum, fenalık geçiriyorum, beynime kan gidiyor. Hayatımda hiç alkol içmedim ve siroza yakalanmak üzereyim. Geri dönüşüm sayesinde kilo almaya başlayacağım. Benim bedenimi çökertti. 'Bana bir şey olacak' diye korkuyorum. Bir şekilde iyi olmaya çalışıyorum. İlk defa çaresiz kaldım. Çok da enerjim var hayatı seviyorum sizleri seviyorum işimi seviyorum. 'Olmaz' diyorum 'işime gitmem gerekiyor' diyorum. En yakın zamanda düzelmek için çok çabalıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum.'

Geçtiğimiz aylarda safra kesesinde ameliyat olması gereken ünlü isim sağlık durumu el vermeyince operasyonu ertelemişti.

Seren Serengil geçtiğimiz Ağustos ayında ameliyat oldu, sağlık durumunu ise sevgilisi Mustafa Rahman Tohma bu sözlerle duyurdu:

'Merak eden soran herkese şunu söyleyeyim. Seren çok ağır bir dönem geçirdi belki sizlere yansıtmayı sevmediğinden hep neşeli haline rastladınız. Sayfasında çünkü o hiçbir zaman yaşadığı durumdan faydalanmayı isteyen biri olmadı. Son bir aydır gece gündüz neredeyse teknede de hep yattı film seyretti.'



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